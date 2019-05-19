لاعب برشلونة يتعرض لإصابة في الرأس ويقضي ليلته في المستشفى

الأحد، 19 مايو 2019 - 22:39

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

تعرّض نيلسون سيميدو لاعب برشلونة لإصابة في الرأس، خلال مواجهة إيبار بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

برشلونة أعلن عن إصابة سيميدو في الرأس، ليتوجب نقله إلى أحد مستشفيات مدينة بلباو الباسكية.

النادي ذكر أن الظهير البرتغالي لن يعود إلى كتالونيا رفقة بعثة الفريق، بل سيقضي ليلته في المستشفى، على أن يغادرها صباح الإثنين.

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برشلونة أنهى مسابقة الدوري بالتعادل 2-2 أمام مضيفه إيبار على ملعب إيبوروا، مباراة لم يكملها سيميدو واضطر لمغادرتها بين الشوطين.

السنغالي موسى واجي كان بديل سيميدو، بعد إصابة الأخير في الرأس إثر التحام هوائي مع سيرجي إنريتش مهاجم إيبار.

برشلونة يعاني بالفعل من قائمة إصابات طويلة، تحد من خيارات المدرب إرنستو فالفيردي مدرب الفريق في مواجهة فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو الجاري.

بطل الدوري الإسباني يعاني من غياب مهاجمه لويس سواريز، وحارس مرمى مارك أندري تير شتين، وجناحه عثمان ديمبيلي، مع عدم تأكُد لحاق البرازيلي أرتور ميلو بالمباراة.

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