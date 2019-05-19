بالفيديو - بارزالي يودع جماهير يوفنتوس في مباراته الأخيرة على ملعب أليانز

ودّع أندريا بارزالي جماهير فريقه يوفنتوس، خلال المواجهة أمام أتالانتا، الأخيرة له على ملعب أليانز.

يوفنتوس يستقبل أتالانتا في الجولة 37 للدوري الإيطالي، وهو الظهور الأخير للمدافع المخضرم أمام جماهير السيدة العجوز.

بطل العالم 2006 صاحب الـ38 عاما، أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة.

بارزالي دخل أساسيا في تشكيلة يوفنتوس أمام أتالانتا، قبل أن يترك مكانه على أرض الملعب في الدقيقة 61 لصالح ماريو ماندزوكيتش، وسط تحية صاخبة من الجماهير الحاضرة وزملائه على أرض الملعب.

وغرّد زميله السابق جيانلويجي بوفون عبر تويتر:

"أفضل نوع من الأصدقاء هو الذي يمكنك الجلوس معه في شرفة والبقاء صامتا، ورغم ذلك يتملكك الشعور أنك خضت أفضل حوار في حياتك. الوداع"

🇬🇧 The best kind of friends are those whit whom you can simply sit under a porch, remain silent, and after a while still get the feeling you've just had the best talk of your life. Ciao Roccia!@andreabarzagli2 pic.twitter.com/6bPsV8aZbR — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) May 19, 2019

اللاعب انضم إلى يوفنتوس في يناير 2011 قادما من فولفسبورج الألماني مقابل 300 ألف يورو.

ليساهم في الفوز بـ8 ألقاب دوري، 4 ألقاب كأس، 4 ألقاب كأس سوبر، مع الظهور مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتكوين شراكة دفاعية حديدة رفقة جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي عُرفَت بالـ BBC.

بارزالي بدأ مسيرته في روندينيلا، ثم بيستويسي قبل أن يعود لـ روندينيلا.

لاحقا شهدت مسيرته خطوات أكثر أهمية بتمثيله بيسكارا وأسكولي وكييفو وباليرمو، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع فولفسبورج ويساهم في إنجاز الدوري التاريخي عام 2009.

بارزالي خاض إجمالا 281 مباراة بقميص يوفنتوس، سجل خلالها هدفين، وصنع 6 أهداف.

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