بالفيديو - دوناروما ينقذ ميلان ويبقي على آمال المركز الرابع

حقق ميلان فوزا صعبا على فروزينوني بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب سان سيرو، في الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

شيشتوف بيونتيك وسوسو سجلا هدفي ميلان في شوط المباراة الثاني، ليرفعا رصيد الروسونيري إلى 65 نقطة، ويتجمّد رصيد فروزينوني عند 24 نقطة في المركز 19.

ميلان أبقى على حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا قائمة، إذ يفصله نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

بينما لم تؤثر الهزيمة على وضع فروزينوني الذي تأكد هبوطه بالفعل في وقت سابق.

نقطة التحول في المباراة كانت في الدقيقة 50 عندما تحصّل فروزينوني على ركلة جزاء، لكن كاميلو سيانو أهدرها مع تألق جيانلويجي دوناروما.

ليأتي العقاب بعد 7 دقائق بواسطة البولندي شيشتوف بيونتيك الذي افتتح التسجيل لـ ميلان بعد متابعته لتسديدة فابيو بوريني.

قبل أن يضيف الإسباني سوسو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 66.

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