إيقاف إبراهيموفيتش مباراتين بسبب الاعتداء على حارس نيويورك سيتي‎

الجمعة، 17 مايو 2019 - 22:44

كتب : إسلام أحمد

زلاتان إبراهيموفيتش

قررت لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي إيقاف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد لوس أنجلوس جالاكسي مباراتين.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

الدوري الأمريكي

ويأتي إيقاف السويدي المخضرم على ضوء ضرب حارس نيويورك سيتي في رقبته في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ويغيب إبراهيموفيتش عن لقائي كولورادو رابيدز وأورلاندو سيتي في الجولتين المقبلتين من المسابقة.

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وضرب إبراهيموفيتش الحارس شين جونسون بعد اصطدامه به في الدقيقة 87 والنتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدفين نظيفين.

واشتبك الحارس مع إبراهميوفيتش عقب نهاية اللقاء ليفرق زملاؤهم بينهم.

وسقط لوس أنجلوس جالاكسي في فخ الخسارة الثالثة على التوالي، ليتراجع للمركز الثالث في ترتيب القسم الشرقي.

الإيقاف يؤثر على صراع إبراهميوفيتش على لقب الهداف مع المكسيكي كارلوس فيلا المتصدر برصيد 13 هدفا، مقابل 9 أهداف للسويدي.

وكان السويدي قد دخل في مشادة مع لاعب ريال سولت لايك قبل أيام عندما جذب السويدي، نيدوم أونوها من رقبته وأوقعه أرضا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، الأمر الذي أثار غضب مدافع مانشستر سيتي الأسبق بشكل بالغ، ودفع الحكم لإشهار بطاقة صفراء في وجه إبراهيموفيتش.

إبرا لم يكتف بذلك، وصرخ في وجه اللاعب احتفالا بالهدف الذي سجله، ثم اعتذر عقب نهاية اللقاء ليرفض أونوها اعتذاره.

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