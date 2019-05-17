صلاح ضمن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في فيفا 19

الجمعة، 17 مايو 2019 - 20:23

كتب : محمد يسري

محمد صلاح - ليفربول ضد ولفرهامبتون

وقع على محمد صلاح نجم ليفربول الاختيار ليكون ضمن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة فيفا 19.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

شركة EA Sports المطورة للعبة فيفا أعلنت عن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في طور "فيفا ألتيميت تيم" للعام الحالي، والذي شهد تواجد محمد صلاح للموسم الثاني على التوالي.

في طور FUT انت المدير الفني. اختر فريقك العب به عبر الإنترنت، لكن عليك اختيار عناصر فريقك من نفس الدوري أو من نفس الدولة لكي يزيد التناغم والتجانس بينهم.

أخبار متعلقة

ميدو لـ في الجول: عمر صلاح شجاع سيلعب بلا خوف.. وهذا الثلاثي ورقة الزمالك الرابحة توتي: صلاح عالمي.. سيفوز بدوري الأبطال لأن أليسون معه مصطفى علي نجم المصارعة العالمية: صلاح يلهمني

وحصل صلاح على بطاقة في مركز الجناح الأيمن، بطاقة 97، ولا يتفوق عليه في التقييم سوى إدين هازارد نجم تشيلسي الذي حصل على تقييم 98.

صلاح لم يكن اللاعب الوحيد الذي تم اختياره من ليفربول، إذ تواجد كل من: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك بينما جاء ساديو ماني وجيني فينالدوم على دكة البدلاء.

واختلف تشكيل فيفا للدوري الإنجليزي عن التشكيل الذي تم اختياره من قبل رابطة المحترفين، إذ لم يظهر بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

طالع أيضا

نجم المصارعة العالمية يشيد بصلاح

ستيرلينج: كنت مشجعا ليونايتد

كاسياس ينفي اعتزاله كرة القدم

جوارديولا ينفي قيادته ليوفنتوس

جمهور ألبيون يطلب من حجازي البقاء مع الفريق

أليجري يرحل عن يوفنتوس

محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الغني يكشف لـ في الجول: موعد تسليم ملاعب كأس الأمم لـ كاف 8 دقيقة | إفريقيا
"انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد 14 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب لـ في الجول: نعد منتخبا للمشاركة في مونديال 2022.. وليس لي دخل باختيارات أجيري 21 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: واثقون في قدرتنا على إسقاط توتنام بنهائي الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان 57 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك