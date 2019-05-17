صلاح ضمن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في فيفا 19

وقع على محمد صلاح نجم ليفربول الاختيار ليكون ضمن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في لعبة فيفا 19.

شركة EA Sports المطورة للعبة فيفا أعلنت عن فريق الموسم للدوري الإنجليزي في طور "فيفا ألتيميت تيم" للعام الحالي، والذي شهد تواجد محمد صلاح للموسم الثاني على التوالي.

في طور FUT انت المدير الفني. اختر فريقك العب به عبر الإنترنت، لكن عليك اختيار عناصر فريقك من نفس الدوري أو من نفس الدولة لكي يزيد التناغم والتجانس بينهم.

وحصل صلاح على بطاقة في مركز الجناح الأيمن، بطاقة 97، ولا يتفوق عليه في التقييم سوى إدين هازارد نجم تشيلسي الذي حصل على تقييم 98.

صلاح لم يكن اللاعب الوحيد الذي تم اختياره من ليفربول، إذ تواجد كل من: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك بينما جاء ساديو ماني وجيني فينالدوم على دكة البدلاء.

واختلف تشكيل فيفا للدوري الإنجليزي عن التشكيل الذي تم اختياره من قبل رابطة المحترفين، إذ لم يظهر بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

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