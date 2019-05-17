إذاعة تونسية: نيبوشا مديرا فنيا لـ الصفاقسي التونسي

كشفت إذاعة شمس أف أم التونسية إتمام نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع نيبويشا يوفوفيتش لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

نيبوشا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، يتولى حاليا تدريب نادي الشرطة العراقي وينتهي عقده مع الأخير مع نهاية الشهر المقبل.

وأشارت الإذاعة إلى "إدارة الصفاقسي أتمت إجراءات تعاقدها مع نيبوشا والذي سيصطحب معه معدا بدنيا ومدربا لحراس المرمى".

عقد نيبوشا مع الصفاقسي التونسي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وفقا للإذاعة التونسية.

وأنهت إدارة الصفاقسي عقد الهولندي رود كرول المدير الفني للفريق، بالتراضي.

وكان عقد رود كرول مع الصفاقسي ينتهي مع نهاية شهر مايو الجاري، ومن هنا تحركت إدارة النادي التونسي للاتفاق مع مدرب جديد وتم الاستقرار على نيبوشا.

وتولى نيبوشا تدريب الزمالك في أغسطس من عام 2017 قبل أن يرحل في يناير من عام 2018.

ودرب نيبوشا فريق الزمالك في 18 مباراة فاز في 10 وخسر أربعة وتعادل مثلهم سجل الزمالك 25 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

ويحتل الصفاقسي التونسي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بالتساوي مع النجم الساحلي، وبفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر الترجي التونسي.

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