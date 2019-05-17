أمير عزمي للاعبي الزمالك: التاريخ ينتظركم

الجمعة، 17 مايو 2019 - 16:16

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام الداخلية

يرى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك أن لاعبي الفريق أمامهم فرصة لتحقيق إنجاز كبير حين يواجهون نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات صحفية:"هذه فرصة للاعبين ليكتبوا أسماءهم في تاريخ النادي. تعبوا كثيرا لبلوغ النهائي".

وواصل "جئنا إلى المغرب للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، أثق كثيرا في اللاعبين".

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والزمالك ضيف بركان يوم الأحد في ذهاب نهائي البطولة القارية وبعد أسبوع يستضيف الإياب في ملعب برج العرب.

ويسعى الزمالك لتتويج هو الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة بينما بلغ بركان نهائي قاري لأول مرة.

وتخطى الزمالك عقبة النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي بعد مباراة بطولية أمام بطل كأس زايد في ملعبه بمدينة سوسة انتهت بدون أهداف وكان الفارس الأبيض فاز في ملعبه بهدف في مباراة الذهاب.

الزمالك الكونفدرالية نهضة بركان

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