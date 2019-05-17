صور – بعثة الزمالك تصل المغرب لمواجهة نهضة بركان

الجمعة، 17 مايو 2019 - 10:16

كتب : أحمد شوقي

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وصلت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب صباح اليوم الجمعة تمهيدا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وكان مسؤولي نادي نهضة بركان في استقبال بعثة نادي الزمالك في مطار السعيدية بمدينة بركان بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووفر نادي نهضة بركان بعض العروض الفلكلورية في استقبال بعثة نادي الزمالك ترحيبا بالبعثة المصرية.

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كان نادي الزمالك قد سافر إلى المغرب بطائرة خاصة لتوفير راحة أكبر للاعبين قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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