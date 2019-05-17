الخامس على التوالي.. الشحات ومروان يقودان الأهلي لإسقاط إنبي والتحليق بالصدارة

سجل الأهلي هدفا مبكرا وآخر متأخرا جدا ليحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري وتلك المرة الضحية هو إنبي.

واستضاف الأهلي منافسه إنبي في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري المصري وفاز بهدفين دون رد.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

أما هدف مروان محسن فجاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأصبح ذلك الهدف هو الأسرع للأهلي في الموسم الجاري من الدوري.

وواصل الأهلي تحليقه بصدارة الدوري بعدما وصل رصيده إلى 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن ملاحقه الزمالك بفارق سبع نقاط ولكن الفريق الأبيض خاض 29 لقاء.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 36 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب بعدما خاض 32 مباراة.

هدف مبكر

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل الأهلي وكاد الشحات يسجل هدفا في الدقيقة الثانية بعدما توغل داخل منطقة جزاء إنبي وراوغ مدافع الفريق البترولي لكن تسديدته اليسارية ذهبت أعلى الملعب.

ولكن بعد دقيقتين فقط أرسل أحمد فتحي تمريرة طولية تسلمها الشحات ومر من رامي صبري وسدد الكرة بين قدمي حارس إنبي ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

وأرسل الشحات عرضية إلى صالح جمعة ولكن دفاع إنبي شتت الكرة سريعا.

وكاد أحمد شكري ينجح في إدراك التعادل لإنبي بتسديدة قوية ولكن محمد الشناوي تصدى له.

وفي الدقيقة 24 سدد صالح جمعة كرة قوية لكن عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي تصدى له.

وأرسل علي معلول عرضية من الناحية اليسرى ولكن وليد أزارو لم يستطع اللحاق بالكرة لتضيع فرصة هدف محقق على الأهلي.

هدف متأخر

كان الشوط الثاني هو شوط الفرص الضائعة إذ أن إنبي حاول التقدم للهجوم من أجل إدراك التعادل وسط تراجع مبكر من الأهلي للدفاع.

وفي منتصف الشوط بدأ الأهلي يستفيق ويهدد مرمى إنبي مجددا لكنه لم يستطع هز شباكه مرة أخرى.

كاد رامي صبري يسجل هدف التعادل لكن رأسيته مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وأرسل وليد سليمان عرضية رائعة إلى أزارو لكن رأسية المهاجم المغربي تصدى لها البلعوطي حارس إنبي بثبات.

وحاول جيرالدو تسديدة الكرة برأسه بعد عرضية من معلول لكن الحكم احتسب خطأ لصالح إنبي.

وفي الدقيقة 86 أرسل السولية عرضية جميلة حولها أحمد فتحي برأسية لكنها مرت أعلى مرمى إنبي بقليل.

وسدد رمضان صبحي كرة أعلى الملعب وتلاه تصويبة ضعيفة من وليد سليمان ليضيع على الأهلي فرصتين محققين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سدد مروان محسن كرة رائعة بيمناه لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني للأهلي وانتصار المارد الأحمر.