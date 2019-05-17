مدرب الأهلي: نواجه ما حدث لمانشستر سيتي وليفربول

شدد سامي قمصان مدرب الأهلي على أهمية الجولات الأخيرة في بطولة الدوري المصري، وذلك عقب الفوز على إنبي بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس.

وصرح قمصان عبر قناة ناديه: "مباراة إنبي صعبة وخطوة مهمة تخطيناها بأداء ونتيجة جيدة".

وأضاف "مباريات المراحل الأخيرة صعبة بكل الدوريات ونواجه حاليا نفس حالة الضغط لليفربول ومانشستر سيتي قبل أن يحسم الأخير اللقب".

وأشار قمصان إلى أنه "حققنا المطلوب بالفوز على إنبي ويتبقى أمامنا 3 خطوات، ونسعى دائما في كل مباراة أن نكون أصحاب القرار ونفرض سيطرتنا على اللقاء منذ بدايته".

وأتم تصريحاته "ما ضاعف من صعوبة مواجهة إنبي، أنه ينافس للهروب من الهبوط ويلعب بتكتل دفاعي في ملعب مساحته ضيقة".

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