جولة الحسم في السعودية - النصر يسعى لتفادي مفاجأة الباطن لحسم اللقب من الهلال

تختتم منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم في انتظار تحديد بطل النسخة الحالية بين النصر والهلال حامل لقب النسخة الأخيرة.

ويعتبر الهلال حامل لقب أخر نسختين هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 مرة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 7 مرات بفارق مرة واحدة عن اتحاد جدة صاحب الثمانية ألقاب.

وبعد مرور 29 جولة يأتي النصر في الصدارة منفردا برصيد 67 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

يلعب النصر أمام الباطن صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير والذي ضمن الهبوط رسميا، بينما الهلال يواجه الشباب صاحب المركز الثالث والذي ينافس على مقعد في بطولة آسيا.

*وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس*

حالات التتويج:

هناك حالة واحدة يمكن أن يتساوى النصر والهلال في النقاط، ففي حالة خسارة النصر وتعادل الهلال مع الشباب يصبح لكل منهما 67 نقطة.

وفي تلك الحالة يتوج نادي النصر باللقب بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة، إذ فاز في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل في مباراة الإياب بهدفين لكل منهما.

وبالطبع في حالة فوز النصر يتوج باللقب مباشرة دون انتظار مواجهة الهلال إذ يصل النصر للنقطة 70 بينما أقصى ما يمكن للهلال الوصول له هو 69 نقطة.

أما الهلال فيحتاج الفوز ليصل للنقطة رقم 69 وينتظر هدية الباطن بتحقيق الفوز أو التعادل ليبعد النصر عن القمة.

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