خاص الإسماعيلي لـ في الجول: هبوط الداخلية؟ مواجهته صعبة للغاية

الخميس، 16 مايو 2019 - 15:31

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد

رفض صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي فكرة وصف مباراة الداخلية بالسهلة، رغم هبوط فريق المدرب علاء عبد العال من الدوري الممتاز.

وقال المنياوي لـFilGoal.com عن مواجهة الجمعة المقبل: "هذه المواجهة ستكون الأصعب. لاعبو الداخلية سيلعبون لإظهار إمكانياتهم".

وأضاف "ليس أمام لاعبينا سوى التركيز والقتال لحسم نتيجة المباراة لصالحهم".

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وأتم "لا بد من الفوز حتى نستعد لمواجهتي الأهلي والزمالك بالجودة النفسية المطلوبة".

ويحتل الداخلية المركز الـ17 في الدوري بـ27 نقطة، أما الإسماعيلي ففي المركز السابع بـ38 نقطة.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل للمواجهة

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