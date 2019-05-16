رئيس سموحة يكشف عن صاحب مبادرة إلغاء الهبوط.. و"ما حدث ضد الأهلي مستحيل السكوت عنه"

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اسم النادي صاحب مبادرة إلغاء الهبوط التي انفرد FilGoal.com بكشف تفاصيلها أمس الأربعاء.

وقال عامر في تصريحات لإذاعة "راديو هيتس": "نادي الداخلية هو صاحب المبادرة".

وأضاف "أثق في بقاء سموحة بالدوري، لكن اتحاد الكرة خالف لائحة الدوري التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص وهو ما افتقده الدوري هذا الموسم".

وشدد "آخر 5 مباريات لم تلعب في توقيت واحد، وتمييز بعض الأندية في الملاعب على أندية أخرى، بجانب لعب أندية بحكام أجانب حين يلعب آخرون بحكام مصريين".

وأردف "حتى الحكام الأجانب الذين يأتون إلى مصر (مضروبين)، يأتون بهم من قوائم سوداء وبعضهم متهم في قضايا فساد، لكن مربط الفرس هنا أننا نلعب في مسابقة الدوري المصري، اسمها ليس الدوري المختلط".

وانتقل عامر للحديث عن مباراة فريقه ضد الأهلي والتي خسرها فريقه بهدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع: "لم أقصد أي إساءة للأهلي حينما قلت إنه خسر بالخمسة في إفريقيا بسبب غياب الحكام المصريين، لكن ما حدث في تلك المباراة مستحيل أن يتم السكوت عنه، الحكم المساعد هو من اتخذ قرار إطالة المباراة رغم انتهاء الوقت الأصلي والضائع، والحكم أمين عمر جرى وقفز احتفالا بالهدف مع لاعبي الأهلي!".

وأكمل "أنا أهلاوي حتى النخاع، و(دمي بيتحرق) عندما يخسر الأهلي لكن حقي وواجبي هو الدفاع عن حقوق سموحة".

وواصل "الأهلي والزمالك في الدوري مثل الدول العظمى، والحكام المصريون يشعرون بالرعب أثناء إدارة مباريات القطبين".

وأتم "العشوائية التي تدار بها الكرة المصرية أوصلتنا للمركز 66 في تصنيف الفيفا بعد أن كنا التاسع، وولا فريق مصري قادر على تحقيق لقب عربي أو إفريقي".

الدوري المصري يشهد تنافسا قويا هذا الموسم على البقاء وعلى القمة، إذ أن 10 أندية مازالت في المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية.

وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية رسميا، فيما يحتل بتروجت المركز الـ16 الذي يهبط صاحبه إلى المركز الثاني وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

بطولة الدوري المصري تتكون من 18 فريقا منذ 2015/2016 بعدما تم تقليص عدد الفرق تباعا من 22 فريقا إلى 18 فريقا.

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