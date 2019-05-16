الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية من تدريبات الجمعة.. وأجايي لا يحتاج لفحص طبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويبدأ الأهلي استعداداته بعد غد السبت لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن عدم احتياج جونيور أجايي مهاجم الفريق لفحص طبي بعد إصابته في مران أمس الأربعاء.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب النيجيري سيتواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي بعد العودة من الراحة السلبية يوم السبت المقبل.

وكان أجاي قد غادر مران الفريق مساء أمس متأثرا بإصابته بإجهاد خفيف في العضلة الضامة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 70 نقطة قبل مواجهة إنبي، ويتبقى للفريق ثلاث مباريات أخرى بخلاف مباراة اليوم.

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