حجازي والمحمدي أساسيان في صراع التأهل للبريميرليج

يتواجد أحمد حجازي وأحمد المحمدي في تشكيلتي فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء.

ويستضيف وست بروميتش ألبيون منافسه أستون فيلا في ملعب ذا هاوثرنز لملاقاته في إطار إياب ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وكان أستون فيلا فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعبه فيلا بارك بهدفين لهدف.

ويذكر أن الأهداف خارج الأرض لا تحتسب بهدفين مثلما هو معتاد في المباريات الإقصائية.

وسوف يواجه الفائز من الفريقين المنتصر من مواجهة ليدز يونايتد ودربي كاونتي في النهائي في ملعب ويمبلي ليتحدد الصاعد الثالث للبريميرليج.

وكان نورويتش سيتي وشيفلد يونايتد صعدا للدوري الإنجليزي في وقت سابق رسميا.

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