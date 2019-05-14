سون يحذر ليفربول قبل نهائي الأبطال

رفع الكوري هيونج مين سون مهاجم توتنام راية التحدي في وجه ليفربول قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل بمدريد.

وقال سون في تصريحات أبرزتها جريدة لندن إيفننج ستاندرد: "أعتقد أن الجميع يحتاج إلى الراحة، نحاول أن نكون لائقين قدر الإمكان في مباراة ليفربول، للتأكد من أننا نقدم كل شيء في هذه المباراة".

وأضاف "متحمس جدا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك أريد فقط التأكد من أنني مستعد لكل كرة وفي كل ثانية".

وأوضح "المباراة النهائية بعد ثلاثة أسابيع، لذلك كل شيء في أيدينا. آمل أن أكون في أعلى مستوياتي باللقاء".

وواصل "إن الفوز بدوري الأبطال يعني الكثير، لكن الخسارة ستكون مؤلمة لفترة طويلة. نريد فقط أن نكون مستعدين ثم سنرى ما سيحدث".

وأتم "ليفربول فريق قوي، لكن الأهم كيف سنلعب".

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