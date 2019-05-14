سوبر كلاسيكو" مرتقب.. مواجهة قوية ومكررة لثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس

الثلاثاء، 14 مايو 2019 - 12:25

كتب : إسلام أحمد

بوكا جونيورز - ريفر بليت

يلوح سوبر كلاسيكو أرجنتيني في الأفق بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 بعدما أجريت مراسم قرعة ثمن النهائي.

ويعود بوكا جونيورز الأرجنتيني لمواجهة أتليتكو باراناينسي البرازيلي مجددا بعد لقاءهما في دور المجموعات بعدما تقاسم كلاهما الفوز على أرضه ويلتقي مع الفائز من مواجهة أولمبيا الباراجوياني وليجا دي كويتو الإكوادوري.

بينما سيلتقي ريفر بليت الأرجنتيني مع كروزيرو البرازيلي، ويخوض المتأهل من المواجهة مباراة مع الفائز من لقاء سان لورينزو الأرجنتيني وسييرو بورتينو الباراجوياني، وحال نجح كلاهما تخطى عقبتي ثمن وربع النهائي سيجمعهم لقاء في المربع الذهبي.

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وتكرر مواجهة جريميو البرازيلي مع ليبرتاد الباراجوياني مجددا بعد لقاءهم في دور المجموعات، ليخطف كل فريق 3 نقاط، حيث يلاقي الفائز من مباراة جودي كروز الأرجنتيني مع بالميراس البرازيلي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة فلامنجو البرازيلي وإيمليك الإكوادوري، مع الفائز من لقاء ناسيونال الأوروجوياني وإنترناسيونال البرازيلي.

وتقام مواجهات ثمن النهائي في الرابع والعشرين من يوليو والإياب في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

وتعد النسخة الحالية والتي تحمل رقم 60 الأولى التي يُلعب النهائي فيها على أرضية محايدة مُحددة مسبقا والتي يستضيفها الملعب الوطني في سانتياجو عاصمة تشيلي في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، تشهد مواجهات دور الـ32 من كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية) مواجهات قوية أبرزها لقاء أندبندينتي الأرجنتيني وبنيارول الأوروجوياني، لقاء يجمع 12 لقبا قاريا لكوبا ليبرتادوريس بينهما.

وتأتي مواجهة أتليتكو ناسيونال الكولومبي بطل كوبا ليبرتادوريس 2016 مع بالستينو التشيلي الذي يمثل الجالية الفلسطينية تاريخيا في تشيلي ضمن أهم المواجهات.

وتقام مباريات الذهاب للدور الثاني من المسابقة في الثاني والعشرين من مايو على إن تقام مباريات الإياب في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

ويقام اللقاء في أسنسيون عاصمة باراجواي بملعب ستاديو ديفنسورس في التاسع من نوفمبر المقبل.

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