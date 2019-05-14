أوباميانج: مشاركة صلاح وماني في جائزة الحذاء الذهبي تعني الكثير لإفريقيا

يرى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال أن مشاركة محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول في جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي تعني الكثير للقارة الإفريقية التي ينتمي لها الثلاثي.

وتقاسم الثلاثي الإفريقي صلاح وماني نجمي ليفربول وأوباميانج نجم أرسنال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

وقال أوباميانج في تصريحات أبرزتها جريدة جارديان: "مشاركة صلاح وماني في جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي تعد إشارة جيدة لقارة إفريقيا، هذا يعني الكثير".

وأضاف "أنا سعيد حقا وفخور بأن أشارك هذه الجائزة مع ماني وصلاح. أنا أحبهما كثيرا".

يذكر أن الثلاثي تنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العامين الأخيرين، قبل أن يحصد صلاح الجائزة في المرتين.

وأردف مهاجم بروسيا دورتموند السابق "يجب أن أشكر زملائي في الفريق لمساعدتي في الحصول عليها".

وتعد تلك ثالث مرة يتساوى 3 لاعبين في صدارة هدافي البطولة، حينما تساوى مايكل أوين وكريس ساتون وديون دابلن برصيد 18 هدفا في موسم 1997/1998، وفي الموسم التالي تعادل أوين نفسه ودوايت يورك وجيمي فلويد هاسيلبيانك بنفس الرصيد.

فوز صلاح بالحذاء الذهبي هو الثاني له على التوالي، بعدما فاز بالجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا. بينما يُعد الحذاء الذهبي هو الأول لماني وأوباميانج في الدوري الإنجليزي.

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