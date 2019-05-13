عماد السيد: نثق في عمر صلاح.. ولا نستفيد من أخطاء التحكيم مثل باقي المنافسين

شدد عماد السيد حارس مرمى الزمالك على ثقته وجميع زملائه في الحارس الشاب عمر صلاح الذي سيحرس عرين الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

عماد السيد النادي : الزمالك الزمالك

وقال عماد السيد عبر قناة المحور: "نثق جميعا في قدرات عمر صلاح سواء الجهاز الفني أو اللاعبين أو حتى الجمهاير".

وأضاف "عمر صلاح سيكون نجم المباراة أمام نهضة بركان".

وانتقل للحديث عن المنافسة في الدوري المصري قائلا: "لا نستفيد من أخطاء التحكيم مثلما يستفيد باقي المنافسين لنا من أخطاء التحكيم".

وأتم تصريحاته "إذا أردنا حصر الحالات التي استفاد منها المنافسين لنا في الدوري من أخطاء التحكيم سنحتاج لأكثر من يوم".

وتعرض عماد السيد لإصابة عبارة عن خلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد خلال مباراة الداخلية والتي فاز بها الزمالك 2-1 في الجولة الـ32 للدوري المصري.

وينتظر عماد السيد الخضوع لكشف طبي يوم الأربعاء المقبل لتحديد موقفه من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة نهضة بركان أو لا. (طالع التفاصيل)

وشارك عماد السيد أمام الداخلية لتجهيزه لحراسة مرمى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لغياب الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" عن المواجهة للإيقاف بعدما تعرض للطرد في لقاء النجم الساحلي التونسي في قبل النهائي.

وبذلك يحرس عرين الزمالك أمام نهضة بركان الحارس الشاب عمر صلاح، وفي انتظار تحديد موقف عماد السيد لمعرفة إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء ليكون الحارس الاحتياطي أو سيتم اختيار أحد اللاعبين.

الزمالك يواجه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب، على أن يخوض لقاء العودة في ملعب برج العرب يوم الأحد الذي يليه.

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