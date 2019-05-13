أوباميانج يتحدث عن مشاركة صلاح وماني في الحذاء الذهبي

تحدث الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال عن مشاركة محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول في جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

وتقاسم الثلاثي الإفريقي صلاح وماني نجمي ليفربول وأوباميانج نجم أرسنال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

وقال أوباميانج في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: ""أنا سعيد لأننا انتصرنا على بيرنلي ولأنني أشارك الحذاء الذهبي مع لاعبين آخرين أحبهما".

وأضاف "زملائي في الفريق كانوا يعلمون أنني في سباق هداف الدوري، لكني لم أقل شيئًا لهم لأنني لا أريدهم أن يركزوا علي فقط".

وواصل "ألعب للفريق وإذا لم أكن أحرز أهدافًا ، فلن يكون الأمر مهمًا. لكنني سجلت وأنا سعيد حقًا بذلك. يجب أن أكون ممتنًا للفريق ككل".

وأوضح مهاجم بروسيا دورتموند السابق "لقد كان موسما صعبا ولكن أتيحت لي الفرص لتسجيل الأهداف، لأن الفريق لعب موسمًا رائعًا.

وأردف المهاجم الجابوني "بالطبع لم تكن الأشهر الأخيرة هي الأفضل في الدوري الإنجليزي، لكن الموسم بأكمله بذلنا جهداً كبيراً".

وتعد تلك ثالث مرة يتساوى 3 لاعبين في صدارة هدافي البطولة، حينما تساوى مايكل أوين وكريس ساتون وديون دابلن برصيد 18 هدفا في موسم 1997/1998، وفي الموسم التالي تعادل أوين نفسه ودوايت يورك وجيمي فلويد هاسيلبيانك بنفس الرصيد.

فوز صلاح بالحذاء الذهبي هو الثاني له على التوالي، بعدما فاز بالجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا. بينما يُعد الحذاء الذهبي هو الأول لماني وأوباميانج في الدوري الإنجليزي.

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