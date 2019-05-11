بالفيديو - عرضيات خطيرة من المحمدي وتدخلات قوية من حجازي في ملخص لمساتهما

السبت، 11 مايو 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش - أستون فيلا

نجح فريق أستون فيلا في الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون في ذهاب المباراة الإقصائية المؤهلة لنهائي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

أستون فيلا قلب الطاولة على ضيفه في أقل من دقيقتين في مباراة اشتعلت للغاية في آخر 15 دقيقة، مع تألق جاك جريليش صانع ألعاب الفيلانز الذي صنع هدفا وتحصل على ركلة جزاء ليرجح كفة فريقه.

الثنائي أحمد المحمدي لاعب الفيلانز وأحمد حجازي لاعب الباجيز شاركا بشكل أساسي في المواجهة ولعبا دورا هاما مع فريقيهما.

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شاهد ملخص لمسات المحمدي المليء بالعرضيات

شاهد ملخص حجازي المليء بالتدخلات الدفاعية والإبعادات

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