التشكيل – حجازي والمحمدي وجها لوجه في أول خطوة للتأهل للبريميرليج

أعلن جيمس شان المدرب المؤقت لنادي وست بروميتش ألبيون عن تشكيله الذي سيواجه أستون فيلا في ذهاب المباراة الإقصائية المؤهلة لنهائي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود أحمد حجازي خط دفاع وست بروميتش ألبيون بجانب كريج داوسون في قلب الدفاع وكذلك ماسون هولجيت.

ويلعب الثنائي كايل بارتلي وكيران جيبس على الأطراف، ويلعب في الوسط كل من ستيفان يوهانسن وكريس برانت ومات فيليبيس.

وجاء تشكيل وست بروميتش كالتالي:

حراسة المرمى: سام جوهانستون

الدفاع: حجازي – داوسون – هولجيت

الوسط: بارتلي – جيبس – يوهانسن – برانت – فيليبس

الهجوم: دوايت جايل – جاي رودريجيز

أما بالنسبة لأستون فيلا ومدربه دين سميث، فدفع بأحمد المحمدي في خط دفاع فريقه لمواجهة وست بروم.

ويلعب المحمدي في خط دفاع مكون من نيل تايلور كظهير أيسر، والثنائي تايرون مينجز وأكسيل توانزيبي كقلبي دفاع.

ويشارك أنور الغازي كجناح هجومي بجانب الغاني ألبرت أدوماه، ويقود تامي أبراهام خط هجوم الفيلانز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: المحمدي – توانزيبي – مينجز – تايلور

الوسط: جلين ويلان – جون ماجين – جاك جريليش – أدوماه – الغازي

الهجوم: تامي أبراهام

اقرأ أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ماكي: لم أفشل مع الأهلي ولكن كيف استمر مع منتخب مصر

إنيستا.. رسام تاريخ برشلونة وإسبانيا

تشكيل الأهلي المتوقع - لا تغييرات.. ومفاضلة بين الشحات وجيرالدو أمام سموحة

"سيظل في قلبي دائما".. رسميا - أول الراحلين عن مانشستر يونايتد

10 لاعبين مستقبلهم غامض في سوق الانتقالات الصيفية

الصراعات المتبقية في الدوري.. 10 فرق تحارب للبقاء.. والإسماعيلي ينافس على المربع والهبوط