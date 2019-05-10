صاروخية تيفيز القاتلة تقود بوكا جونيورز إلى ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس‎

خطف بوكا جونيورز الأرجنتيني صدارة المجموعة السابعة من كوبا ليبرتادوريس بعدما حقق فوزا متأخرا على أتليتكو باراناينسي في الوقت البديل.

كارلوس تيفيز النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

واختتمت مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات فجر اليوم الخميس، بعدما تحدد المتأهلين من المجموعات الأخرى.

وعدل ليساندرو لوبيز النتيجة بعدما ظل بوكا جونيورز متأخرا حتى الدقيقة 72 بهدف نظيف سجله ماركو روبن، لتأتي تسديدة المخضرم كارلوس تيفيز من على حدود منطقة الجزاء لتخطف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل.

هدف تيفيز أصبح الثامن عشر ليصبح في المركز الثالث من ترتيب هدافي بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس والتي يتصدرها خوان رومان ريكيلمي برصيد 25 هدفا.

لينفرد وصيف النسخة الماضية بصدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي خلفه بطل كوبا سود أمريكانا الموسم الماضي بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

🎥 ¡Para volver a ver! Lo mejor de la victoria de @BocaJrsOficial ante @AthleticoPR en el final. pic.twitter.com/iZqZ7uMyCv — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 10, 2019

وحجزت الفرق مقعدهم في دور الـ 16 من النسخة الـ 60 في انتظار نتيجة القرعة في الثالث عشر من مايو المقبل، بينما يتأهل أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة لكوبا سود أمريكانا بداية من الدور الثاني.

ويلتقي أصحاب المركز الأول أمام أصحاب المركز الثاني في ثمن النهائي، ويتصدر بالميراس البرازيلي ترتيب الأندية أصحاب المركز الأول.

ويأتي إلى جانب بالميراس، كروزيرو وإنترناسيونال وفلامنجو من البرازيل، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سييرو بورتينو وليبرتاد وأولمبيا من باراجواي.

وفي التصنيف الثاني، ناسيونال الأوروجوياني، ريفر بليت وسان لورينزو وجودي كروز من الأرجنتين، ليجيا دي كويتو وإيمليك الأكوادوري، جريميو وأتليتكو باراناينسي البرازيلي.

وتأهلت 8 أندية إلى كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية)، بالستينو التشيلي، ديبورتيفو لارا الفنزويلي، سبورتينج كريستال وميلجار البيروفي، بنيارول الأوروجوياني، أتليتكو مينيرو البرازيلي، ديبورتيس توليما الكولومبي، يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي.

وتنضم الأندية الثمانية إلى أتليتكو ناسيونال الكولومبي وكاراكاس الفنزويلي، من أجل استكمال قائمة الأندية للمشاركة في دور الـ32، لتقام مباريات الذهاب في 21-23 مايو، والإياب في 28-30 من الشهر ذاته.

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