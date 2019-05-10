مؤتمر كلوب - تطورات إصابة صلاح.. وانتظار معجزة جديدة

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تطورات إصابة لاعبنا المصري محمد صلاح وذلك قبل المواجهة الختامية في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون يوم الأحد.

ليفربول الذي حصد 94 نقطة يأمل في تحقيق الانتصار لكن الأمر لن يكون بيديه إذ سينتظر تعثر صعب ولكنه ليس مستحيلا لمانشستر سيتي المتصدر أمام برايتون.

وبينما يعيش الفريق أسعد لحظاته بعد العودة التاريخية والمذهلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يبدو كلوب في انتظار معجزة جديدة.

المدرب الألماني تحدث خلال المؤتمر الصحفي للقاء عن جديد إصابة صلاح وموقف باقي لاعبيه، ونظرته للعديد من الأشياء الأخرى، وكل الآتي على لسانه.

ما حدث أمام برشلونة "كان هذا أسبوع المعجزات، وإن كانت هناك لحظة أخرى كبيرة لنا خلال هذا الأسبوع فهذا سيكون لطيفا".

"ليلة الثلاثاء كانت واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم وليس ليفربول فقط. لكن الآن علينا التركيز على لقاء الأحد، ولفرهامبتون سيرغبون في إظهار أنهم ليسوا مجرد عابرين. علينا أن نكون مستعدين".

تحقيق لقب الدوري "مازال الأمر صعبا كي تصبح بطلا، الشيء الوحيد الذي بيدنا هو تحقيق الفوز، وولفرهامبتون أظهروا هذا الموسم كم يستمتعون بكرتهم، ومن الصعب اللعب ضدهم".

"برايتون به العديد من اللاعبين الرائعين وأعرف أنهم سيعطون كل شيء".

سبب التأهل "تأهلنا لأن رغبتنا في الوصول للنهائي كانت مماثلة لرغبة توتنام. كنا بحاجة لمطرقة من أجل إزالة الابتسامات من على الوجوه بعد ليلة الثلاثاء".

موقف محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو "صلاح حالته تبدو جيدة نظرا للطريقة التي احتفل بها عقب مواجهة برشلونة :D، ركض بالأمس واليوم شارك في التدريبات، أما فيرمينو فيغيب عن اللقاء".

مستقبل ثنائي الفريق "مباراة الوداع لدانييل ستوريدج وألبرتو مورينو؟ لا أعلم، عقدهما سينتهي ولا أعتقد أنه الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

ارتفاع أسعار المباراة النهائية "الأمر صعب وغالي بطريقة لا تصدق. الذهاب إلى باكو (في نهائي الدوري الأوروبي) أمر مضحك. هذه القرارات يجب أن تكون أكثر منطقية، كذلك سمعت أن الغرفة في مدريد التي تبلغ 100 جنيه إسترليني وصلت إلى 2700".

سبب العقلية القوية للاعبي ليفربول "الأمر يتعلق بجاهزيتهم للتعامل مع المباريات الصعبة. أن تلتزم بالخطة أمر مهم ولكن أن تواصل فعل ذلك فهذا الأهم. هذه مجموعة مميزة من اللاعبين ولهذا وصلنا لـ94 نقطة".

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit "الأندية الإنجليزية تريد البقاء في أوروبا بكل ما لديها، لكن باقي البلد لا ترغب في ذلك :D".

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