كوكا يودع توريه: كان من الشرف لي اللعب بجوارك

حرص أحمد حسن "كوكا" محترفنا المصري في صفوف أوليمبياكوس اليوناني على توجيه رسالة للإيفواري يايا توريه بعد اعتزاله كرة القدم.

ديميتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه أعلن اعتزال اللاعب الإيفواري رسميا وسيبدأ مسيرته التدريبية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ونشر كوكا على حسابه الشخصي على (انستجرام) صور تجمعه مع يايا توريه، أثناء مران أوليمبياكوس، ليكتب: "كان من الشرف لي اللعب بجوار لاعب عظيم مثلك".

وأضاف "إرثك سيبقى معنا داخل وخارج الملعب".

وأتم "أتمنى لك الأفضل في رحلتك الجديدة".

وانضم يايا توريه إلى أوليمبياكوس في صيف 2018، ليلعب بجانب كوكا قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي اليوناني.

وشارك يايا توريه في 34 مباراة مع أوليمبياكوس ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

كوكا سجل 15 هدفا خلال 32 مباراة هذا الموسم مع أوليمبياكوس في كل البطولات.

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