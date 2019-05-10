كوكا يودع توريه: كان من الشرف لي اللعب بجوارك

الجمعة، 10 مايو 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

يايا توريه - أحمد حسن "كوكا" - أوليمبياكوس

حرص أحمد حسن "كوكا" محترفنا المصري في صفوف أوليمبياكوس اليوناني على توجيه رسالة للإيفواري يايا توريه بعد اعتزاله كرة القدم.

ديميتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه أعلن اعتزال اللاعب الإيفواري رسميا وسيبدأ مسيرته التدريبية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ونشر كوكا على حسابه الشخصي على (انستجرام) صور تجمعه مع يايا توريه، أثناء مران أوليمبياكوس، ليكتب: "كان من الشرف لي اللعب بجوار لاعب عظيم مثلك".

أخبار متعلقة

رسميا - وكيله يعلن: يايا توريه اعتزل وهو في القمة توريه يسترجع إهانات عنصرية شرسة في بداية مسيرته.. وكيف تعرض والده لصدمة يايا توريه: جوارديولا مدرب رائع والدليل ما فعله مع رحيم توريه يفسر اختيار ماركيز في تشكيل أفضل من لعب معهم: يفوق بيكيه 10 مرات

وأضاف "إرثك سيبقى معنا داخل وخارج الملعب".

وأتم "أتمنى لك الأفضل في رحلتك الجديدة".

وانضم يايا توريه إلى أوليمبياكوس في صيف 2018، ليلعب بجانب كوكا قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي اليوناني.

وشارك يايا توريه في 34 مباراة مع أوليمبياكوس ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

كوكا سجل 15 هدفا خلال 32 مباراة هذا الموسم مع أوليمبياكوس في كل البطولات.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – أوبا لفالنسيا لا ريمونتادا اليوم.. مدفع أرسنال يغتال خفافيش الميستايا

رحيل 13 لاعبا يبدأ "ثورة تصحيح" في برشلونة بعد الخروج من دوري الأبطال

ضربة لبرشلونة قبل نهائي الكأس.. إصابة سواريز

تقرير: المدرب الأسبق للنني يريده في بوردو

هل يصبح صلاح ثالث عربي يتوج بدوري الأبطال؟

في المحترفين كوكا يايا توريه

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الغني يكشف لـ في الجول: موعد تسليم ملاعب كأس الأمم لـ كاف 12 دقيقة | إفريقيا
"انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد 17 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب لـ في الجول: نعد منتخبا للمشاركة في مونديال 2022.. وليس لي دخل باختيارات أجيري 24 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: واثقون في قدرتنا على إسقاط توتنام بنهائي الأبطال 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة 42 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك