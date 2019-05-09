تقرير: المدرب الأسبق للنني يريده في بوردو

هل قلة مشاركة لاعب مصر في المباريات تدفعه للبحث عن مخرج من قلعة المدفعجية بحثا عن وقت أكثر في الميدان؟ الإجابة قد تكون لدى باولو سوزا.

تقول صحيفة صن الإنجليزية إن سوزا، الذي تولى منذ فترة قريبة تدريب بوردو الفرنسي، يريد انتداب محمد النني الذي سبق وعمل معه في نادي بازل السويسري.

وأشارت صن إلى أن المدرب البرتغالي يجهز عرضا ليقدمه في الصيف للاعب البالغ عمره 26 عاما.

ويعاني النني من ملازمة دكة البدلاء في أرسنال فلم يشارك بالموسم الحالي سوى في 16 مباراة بكل البطولات.

وعمل النني مع سوزا، نجم يوفنتوس السابق، في بازل الذي لعب له الأول من 2013 إلى 2016.

ويمتد عقد النني مع أرسنال حتى 2022.

ورغم قلة مشاركات النني، لاعب المقاولون العرب السابق، مع أرسنال إلا أنه لاعب أساسي في منتخب الفراعنة.

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