مدرب بركان: أرحت لاعبين أمام أسفي لأننا لا نلعب نهائي إفريقيا كل عام

الجمعة، 10 مايو 2019 - 19:24

كتب : FilGoal

نهضة بركان بطلا لكأس العرش المغربي 2018

استعدادا للزمالك في نهائي مرتقب للكونفدرالية فضل منير الجعواني مدرب نهضة بركان إراحة عديد من لاعبيه الأساسيين أمام أولمبيك أسفي مما كلفه الخسارة بثلاثة أهداف دون رد يوم الأربعاء.

وبعد المباراة برر الجعواني قراره بالقول في تصريحات صحفية:"أرحت %80 من اللاعبين الأساسيين رغبة في الحفاظ على لياقتهم البدنية ولتجنيبهم الإجهاد والإصابة لأن أمامنا مباراة مهمة أمام الزمالك المصري".

وواصل المغربي "كيف أغامر بركائز أساسية ونهائي إفريقيا لا ألعبه كل عام".

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وأراح الجعواني كلا من عبد العالي المحمدي ويوسوفو دايو وعمر النمساوي والعربي الناجي وبكر الهيلالي وكودجو لابا ومحمد عزيز وألان تراوري أمام أولمبيك أسفي.

ويستضيف نهضة بركان نادي الزمالك في 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية وبعد أسبوع يخوض الإياب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وعبر بركان إلى النهائي القاري بعد انتصار رائع على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-صفر معوضا خسارته في تونس بهدفين في مباراة الذهاب.

بينما تخطى الزمالك الموقعة الصعبة أمام النجم الساحلي التونسي بالفوز في مصر بهدف والتعادل في سوسة بدون أهداف.

نهضة بركان الزمالك الكونفدرالية

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