مهد كرة القدم تكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. إنجلترا تتفوق على ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا

الجمعة، 10 مايو 2019 - 00:08

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبو ليفربول مع جماهيرهم عقب إقصاء برشلونة

ضمّن ليفربول وتوتنام مواجهة في ملعب واندا ميتروبوليتانو بنهائي دوري أبطال أوروبا، في المقابل مواجهة لندنية بحتة بين تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بالملعب الأوليمبي بأذربيجان.

سيطرة إنجليزية تاريخية تأتي لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يتواجد فيها 4 فرق من نفس البلد في نهائي المسابقتين الأوروبيتين.

إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا وألمانيا جميعهم كان التواجد الأكبر لهم في نهائي المسابقتين بنفس الموسم برصيد 3 أندية.

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المرة الأولى كانت ألمانية بتواجد 3 أندية في نهائي المسابقتين عام 1980، إينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ في نهائي كأس الاتحاد -الدوري الأوروبي بالمسمى القديم - وهامبورج الذي خسر أمام نوتنجهام فورست في نهائي دوري الأبطال.

بعد 10 أعوام ظهرت السيطرة الإيطالية، ميلان يتفوق على بنفيكا البرتغالي في نهائي دوري الأبطال، مقابل مواجهة إيطالية خالصة في نهائي كأس الاتحاد بين يوفنتوس وفيورنتينا.

الأمر الذي تكرر مرتين للكرة الإيطالية مجددا، عامي 1995 و1998، الأولى ميلان في نهائي دوري الأبطال مقابل بارما ويوفنتوس في نهائي كأس الاتحاد، والمرة الثانية تواجد يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال مع لقاء بين إنتر ولاتسيو بنهائي كأس الاتحاد".

الكرة البريطانية (ليست إنجلترا فقط) كانت على الموعد عام 2008، شهدت تواجد تشيلسي ومانشستر يونايتد في نهائي دوري الأبطال مقابل تواجد رينجرز الأسكتلندي بنهائي كأس الاتحاد، أي أن الموسم الحالي هو من تسيطر فيه الأندية الإنجليزية على النهائيات الأوروبية.

إسبانيا تواجدت في السنوات الأخيرة بهيمنة في 2014 و2016، إشبيلية بنهائي الدوري الأوروبي، في حين ريال مدريد يقابل أتليتكو مدريد بنهائي دوري الأبطال.

إذا ستكون تلك المرة التاسعة التي يتواجه فيها فريقين بلقاء السوبر الأوروبي الذي يجمع بطلي النسختين، البداية مع ألمانيا في 1974، لكن بايرن ميونيخ وماجديبورج فشلا في التوصل لموعد لخوض اللقاء ليتم إلغاء المباراة.

السوبر الأوروبي الأول الذي يتم خوضه بين فريقين من نفس الدولة بين ميلان وسامبدوريا عام 1990، ثم تكرر الأمر في 1993 بين بارما وميلان.

إشبيلية وبرشلونة هو أول سوبر أوروبي عام 2006، لتتم إحكام القبضة على السوبر الأوروبي من الأندية الإسبانية في 2014، 2015، 2016 ثم 2018.

ليكون لقاء السوبر الأوروبي المقرر إقامته على ملعب بشكتاش في تركيا هو أول سوبر أوروبي بين ناديين من الدوري الإنجليزي.

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