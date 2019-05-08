#ليلة_الأبطال بالفيديو – هل يفعلها توتنام؟ مورا يسجل هدفين متتالين في أياكس

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 22:29

كتب : FilGoal

لوكاس مورا - توتنام

كان كل شيء يسير بشكل جيد مع أياكس إذ سجل هدفين ويتقدم على توتنام بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين لكن لوكاس مورا بدأ مهمة العودة للسبيرز.

ويستضيف أياكس منافسه توتنام اليوم الأربعاء في ملعب يوهان كرويف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في إنجلترا بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 55 تسلم مورا الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء أياكس وسدد كرة أرضية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للسبيرز.

وعقب أربع دقائق فقط سدد فيرناندو لورينتي كرة قوية تصدى لها أندري أونانا بنجاح.

لكن ارتدت الكرة من أونانا وحاول الإمساك بها وارتطمت بقدم مدافع أياكس ليخطفها لوكاس مورا.

وراوغ مورا لاعبين من أياكس وسدد بيسراه في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لتوتنام.

ويتبقى لتوتنام هدف وحيد يسجله ليتأهل هو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

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