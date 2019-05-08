كرة يد - الاتحاد المصري يعلن رحيل ديفيد ديفيز مدرب المنتخب

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 21:49

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد رحيل ديفيد ديفيز المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر لكرة اليد، وذلك بعد قيادة الفراعنة في بطولة كأس العالم السابقة في الدنمارك وألمانيا.

وقاد ديفيد ديفيز منتخب مصر لتحقيق إنجازا كبيرا في بطولة العالم باحتلال المركز الثامن لأول مرة منذ 18 عاما.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا قال فيه: "مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر يتوجه بالشكر للمدير الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز خلال فترة تدريبه منتخب مصر الوطني وكل الأمنيات الطيبة له بالتوفيق مع نادى فيسبريم المجري".

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وأضاف البيان "باطيب كلمات الشكر والتقدير يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني والمدير الفني الحالي لنادي فيسبريم المجري وذلك على الفترة التى قضاها مع المنتخب المصري لكرة اليد وعلى النتائج الكبيرة التي حققها مع الفراعنة خلال بطولة العالم الأخيرة وقيادته لمنتخب مصر لاحتلال المركز الثامن عالميا بعد غياب 18 عام".

وتابع البيان "نعتز كثيرا بالمدرب الإسبانى ديفيد ديفيز الذى ترك بصة رائعة لدينا داخل الاتحاد المصري لكرة اليد بروحه الطيبة والإخلاص والتفاني في عمله وتصميمه على تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب الوطني المصري وكنا شركاء في طموح واحد وهدف واحد وهو الوصول بالمنتخب إلى أبعد نقطه للتواجد من جديد بين المنتخبات الكبيرة في عالم كرة اليد وهذا بالفعل ما حدث خلال بطولة العالم الأخيرة".

وأتم "نحن فى مصر نقدر تماما قيمة المدرب الإسبانى ديفيد ديفيز وطموحه مع عالم كرة اليد سواء مع أكبر أندية أوروبا أو مع منتخباتها ولم نقف أبدا امام رغبته فى تعاقده مع فريق فيسبريم المجري أو حتى أثناء تجديد تعاقده مع نفس الفريق خلال الفترة الوجيزة الماضية فنحن نتمنى له كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق دائما وسنتذكر داخل الاتحاد المصري لكرة اليد أننا حققنا مع المدرب ديفيد ديفيز أولى طموحاتنا وإعادة منتخب مصر مرة أخرى بين الكبار".

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