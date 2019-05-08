أوريجي: قاتلنا من أجل صلاح وفيرمينو.. لا أجد كلمات لوصف شعوري

لم يجد ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول كلمات مناسبة لوصف العودة التاريخية لفريقه أمام برشلونة والذي وصفه بالأمر الذي لا يُصدق.

ليفربول صنع معجزة في أنفيلد، وسحق برشلونة برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليعوض خسارته ذهابا بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو؛ ليتأهل لنهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

وقال أوريجي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن الفريق بأكمله يستحق الإشادة، لقد لعبنا بشكل جيد وكنا نعلم أنها ستكون ليلة استثنائية.

وأضاف "لقد أردنا القتال من أجل لاعبينا المصابين الذين غابوا عن المباراة. إنه أمر لا يُصدق. بكل صدق لا يمكنني إيجاد الكلمات المناسبة لوصف شعوري الآن".

كان المهاجم البلجيكي قد أحرز هدفين ليساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة، في ظل غياب المهاجمين الأساسيين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وواصل "لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا. أندي روبرتسون لاعب مقاتل وتحامل على إصابته لبعض الوقت، وحتى أنا شعرت بكدمة قرب النهاية".

وأتم مهاجم ليفربول "لقد حققنا هدفنا، وهذا يثبت أننا نمزج بين الموهبة والعمل الكبير. إنه أمر استثنائي أن نكون في النهائي للموسم الثاني على التوالي".