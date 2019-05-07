بالفيديو – شاهد احتفالات رائعة في ليفربول بالتأهل التاريخي لنهائي الأبطال

الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 23:39

كتب : رامي جمال

محمد صلاح وكلوب في احتفال ليفربول بالفوز على برشلونة

دموع جيمس ميلنر وأحضان يورجن كلوب لكل لاعبيه واحتفال محمد صلاح مع ديان لوفريق ليفربول.

هذه كانت احتفالات ليفربول المجنونة عقب التأهل التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحويل تأخرهم من 3-0 إلى الفوز على برشلونة 4-0 في نصف نهائي المسابقة.

وفور نهاية المباراة اندلعت الاحتفالات في شتى أنحاء ملعب أنفيلد.

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وبعد ذلك بدأ جمهور ليفربول بترديد هتافه التاريخي "لن تسير وحدك أبدا" ووقف لاعبو الفريق أمامهم ورددوا معهم الهتاف.

وينتظر ليفربول ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام في النهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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