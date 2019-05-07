بالفيديو – شاهد احتفالات رائعة في ليفربول بالتأهل التاريخي لنهائي الأبطال

دموع جيمس ميلنر وأحضان يورجن كلوب لكل لاعبيه واحتفال محمد صلاح مع ديان لوفريق ليفربول.

هذه كانت احتفالات ليفربول المجنونة عقب التأهل التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحويل تأخرهم من 3-0 إلى الفوز على برشلونة 4-0 في نصف نهائي المسابقة.

وفور نهاية المباراة اندلعت الاحتفالات في شتى أنحاء ملعب أنفيلد.

وبعد ذلك بدأ جمهور ليفربول بترديد هتافه التاريخي "لن تسير وحدك أبدا" ووقف لاعبو الفريق أمامهم ورددوا معهم الهتاف.

وينتظر ليفربول ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام في النهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

S C E N E S THIS IS WHAT FOOTBALL IS ALL ABOUT 🙌 LIVERPOOL ARE IN THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL! MIRACLES DO HAPPEN 🔥 pic.twitter.com/zWmiewxixo — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

James Milner is in tears, Klopp runs over and gives him a hug! This is incredible 🙌 pic.twitter.com/5yAqQsnxM6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

This is special. This is so special. Wijnaldum. Mane. Henderson. Everyone is lost for words. Just lap this up Liverpool fans ❤️ pic.twitter.com/mqG0WnGpxv — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019 'NEVER GIVE UP' Mo Salah's T-shirt says so 😉 Miracles do happen!!! pic.twitter.com/MDqHI5Tag1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

Not even gonna lie this was pretty class to see pic.twitter.com/zl7jg5sFgO — Amin🇩🇿🇫🇷 (@Khornime) May 7, 2019

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