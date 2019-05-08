كابيللو: كوتينيو لا يفعل أي شيء مع برشلونة خارج ملعبه

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة - الصورة من حساب برشلونة

انتقد فابيو كابيللو المدير الفني الإيطالي المخضرم فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة بعد سقوط البلوجرانا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول برباعية دون رد أمس الثلاثاء.

وقال كابيللو لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "إرنستو فالفيردي كان جريئا بإشراك ذات التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب فكوتينيو لم يفعل أي شيء ولم يكن ينبغي أن يلعب".

وواصل "كوتينيو لا يفعل أي شيء خارج ملعب كامب نو مع برشلونة".

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وتابع "برشلونة وصل إلى مرمى ليفربول ولكن أليسون تصدى لهم بشكل رائع ولكن الفريق الإسباني أظهر عدم وجود تركيز خاصة مع الهدف الرابع لليفربول".

وأكمل "لا يمكن أن تظهر بتلك الفوضى أمام فريق مثل ليفربول فهم يستطيعون عقابك بسهولة".

وأتم كابيللو متحدثا عن فريقه السابق ريال مدريد "الآن هم يشعرون بالسعادة لأن برشلونة لن يكون لديه فرصة رفع كأس دوري الأبطال في مدريد".

وسيقام نهائي دوري الأبطال في مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد.

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