#ليلة_الأبطال بالفيديو – يا لها من بداية.. أياكس يهز الشباك والقائم يرفض تعادل توتنام

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

أياكس - توتنام

خمس دقائق فقط كانت هي الفترة التي احتاجها أياكس أمستردام لهز شباك توتنام في المباراة التي تجمع بينهما.

ويستضيف أياكس منافسه توتنام اليوم الأربعاء في ملعب يوهان كرويف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في إنجلترا بهدف دون رد.

وفي الدقيقة الخامسة تصدى هوجو لوريس حارس توتنام لتسديدة قوية من دوسان تاديتش وحولها إلى ركلة ركنية.

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وأرسل لاس شونه عرضية متقنة حولها ماتياس دي ليخت برأسية قوية ليعلن عن الهدف الأول للفريق الهولندي.

وبعد دقيقة واحدة فقط كاد توتنام يتعادل عن طريق هونج سون مين لكن تصويبته ارتدت من القائم.

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