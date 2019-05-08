سلبية ميسي وبُشرة لكلوب في أبرز أرقام ليفربول وبرشلونة

لم يستسلموا ابدا وساروا مع جماهيرهم نحو النهائي بعد ليلة صُنفت ضمن أروع أمسيات دوري أبطال أوروبا.

ليفربول صنع معجزة في أنفيلد، وسحق برشلونة برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليعوض خسارته ذهابا بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو؛ ليتأهل لنهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

أهداف فينالدوم وسلبية ليونيل ميسي ولويس سواريز وتحقيق إنجاز فريد على مستوى الكرة الإنجليزية وأكثر، أرقام تحققت خلال 90 دقيقة تاريخية في أنفيلد.

والآن مع أبرز أرقام المباراة.

*لم يسجل ليونيل ميسي أي هدف خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي منذ عام 2013.

*تصدى أليسون بيكر لـ5 كرات ضد برشلونة ليكون ثان أكثر حارس يتصدى للكرات على ملعبه في الأدوار الإقصائية. أندري أونانا هو أكثر من تصدى للكرات بعد أن أنقذ مرماه 6 مرات ضد ريال مدريد في دور الـ16.

*تخطي ليفربول رقم برشلونة في عدد مرات الوصول للنهائي، بعدما وصل للنهائي رقم 9.

*أصبح ليفربول رابع أكثر فريق وصولا لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريال مدريد (16 مرة) ميلان (11 مرة) بايرن (10 مرات) ويوفنتوس (9 مرات)

*أصبح ليفربول أكثر فريق إنجليزي يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

*لخامس مرة هذا الموسم يتأهل فريق للدور التالي بعد خسارته في مباراة الذهاب.

*تساوى يورجن كلوب مع يوب هاينكس في عدد الوصول للنهائي في مرات متتالية برصيد مرتين متتاليتين. هاينكس وصل عامي 2012 و2013، وكلوب وصل عامي 2018 و2019. هاينكس خسر النهائي الأول وفاز بالثاني، وكلوب خسر النهائي الأول، فهل يفوز بالثاني؟

*وصل لويس سواريز إلى 1688 دقيقة دون تسجيل أي أهداف خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا. تحديدا في آخر 18 مباراة.

*ليفربول أصبح أول فريق إنجليزي يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين بعد مانشستر يونايتد الذي وصل للنهائي عامي 2008 و2009.

*أصبح ليفربول رابع فريق يتأهل للدور الإقصائي التالي بعد خسارته ذهابا بفارق 3 أهداف أو أكثر بعد ديبورتيفو لاكورونيا ضد ميلان عام 2004، برشلونة ضد باريس سان جيرمان عام 2017 وروما ضد برشلونة عام 2018.

*أصبح ليفربول ثالث فريق يتأهل للنهائي بعد خسارته ذهابا بفارق 3 أهداف بعد باناثينايكوس موسم 1970-1971 وبرشلونة موسم 1985-1986.

*ترينت ألكسندر أرنولد أصبح أكثر من يصنع أهدافا لليفربول هذا الموسم في كل المسابقات برصيد 14 هدفا.

*الخسارة بنتيجة 4-0 هي أكبر خسارة بفارق أهداف لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وحدثت للمرة الخامسة، بعد الهزيمة ضد ميلان عام 1994، دينامو كييف عام 1997، بايرن ميونيخ عام 2013 وباريس سان جيرمان عام 2017.

*جورجينيو فينالدوم أصبح ثاني لاعب هولندي يسجل هدفين في نصف نهائي دوري الأبطال بعد فيليب كوكو.

*أصبح فينالدوم أول لاعب بديل يسجل في مرمى برشلونة مرتين في مباراة في دوري أبطال أوروبا.

*سجل فينالدوم 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، كلها كانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

*خلال 6 مباريات على ملعبه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم ينجح سوى توماس مونييه وكيليان مبابي في هز شبا ليفربول على ملعب أنفيلد.













































































اقرأ أيضا:

بالفيديو - معجزة في أنفيلد.. ليفربول يدمر برشلونة 4-0 ويطير لنهائي الأبطال

بالفيديو - شاهد احتفالات رائعة في ليفربول بالتأهل التاريخي لنهائي الأبطال

مورينيو: ما حدث لبرشلونة في الهدف الرابع لا يحدث لناشئين.. لاعبوه كانوا كالأشباح

العين يرد بشكل رسمي على أنباء عودة حسين الشحات

وكلاؤه لـ في الجول: لم نصرح لأي وسيلة إعلام.. لا مجال للحديث عن عقد أزارو مع الأهلي