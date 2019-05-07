مورينيو: ما حدث لبرشلونة في الهدف الرابع لا يحدث لناشئين.. لاعبوه كانوا كالأشباح

انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد ما حدث من لاعبي برشلونة في هزيمتهم التاريخية أمام ليفربول برباعية دون رد.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على برشلونة بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وتحدث مورينيو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "أقول دائما إن الفوز يفوز بشكل جماعي ويخسر بشكل جماعي والمدرب مسؤول عن كل شيء يحدث داخل الملعب".

وتابع "اليوم راودني الشك وكل المحللين في العالم قالوا النتيجة ستكون لصالح برشلونة ما حدث هو مفاجأة من العيار الثقيل بكل تأكيد".

وواصل "فالفيردي مدرب برشلونة قال في المؤتمر الصحفي إنه ذكر اللاعبين بما حدث أمام روما وعودة الفريق الإيطالي ويبدو إنه جهزهم لخوض مباراة على ملعب صعب المراس".

واستدرك المدرب البرتغالي "لكن ما حدث في الهدف الرابع إن دل على شيء فهو يدل إننا لو شاهدناه يحدث للاعبين تحت 15 عاما سنقول عليهم نائمون ولا يفقهون شيئا عن كرة القدم وأنا أرى أن كل لاعبي برشلونة اليوم كانوا كالأشباح".

وتابع "هذا الهدف يوضح الحالة الذهنية للاعبي برشلونة وقلت بين شوطي المباراة لو سجل ليفربول هدفا ثانيا ستصبح المباراة صعبة جدا على برشلونة وعليهم التأقلم على ملعب صعب مثل أنفيلد".

وأتم مورينيو "لا أجد الكلمات لوصف ما حدث وأفكر الآن في الحالة الذهنية لفالفيردي وكيف سيتقبل الأمر ما حدث اليوم هو تحطم معنوي كبير لبرشلونة".

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