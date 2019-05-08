فينالدوم: ما زلت تحت تأثير الصدمة.. كلوب ذكرنا بمواجهة دورتموند وريال مدريد

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 00:33

كتب : رامي جمال

ليفربول - برشلونة

قال جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول إنه مازال تحت تأثير الصدمة بعد انتصار ليفربول التاريخي على برشلونة برباعية دون رد.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال فينالدوم لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "أنا ما زلت تحت تأثير الصدمة الإيجابية ولا أجد الكلمات للتعبير عما أشعر به هذا شيء لا يصدق".

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وواصل "أشد المتفائلين لم يتوقع ما حدث ولكننا كنا نثق في أنفسنا".

وتابع صاحب الهدفين في شباك برشلونة "عقب لقاء الذهاب قلت لزملائي الأهم أن نسجل في الإياب وألا نستقبل أهدافا والمدرب يورجن كلوب كان واثقا فينا بنسبة 100%".

وأتم فينالدوم "كلوب قال لنا فكروا في لقاء بروسيا دورتموند حينما فاز على ريال مدريد 4-1".

وكان دورتموند فاز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 بأربعة أهداف لهدف قبل أن يُهزم إيابا بهدفين دون رد وتأهل للنهائي آنذاك.

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