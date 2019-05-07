مؤتمر فالفيردي: من المؤلم أن تودع البطولة مرتين بنفس الطريقة.. لا أعرف ماذا أقول

عبر إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن شعوره بالألم والإحباط بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بسيناريو خيالي وعودة غير متوقعة في ملعب أنفيلد.

وحقق ليفربول عودة تاريخية أمام برشلونة وفاز برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية، ليتأهل لنهائي البطولة.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من المؤلم أن يتكرر نفس السيناريو مرتين في عامين متتاليين، عانينا من نفس الأمر في الموسم الماضي والآن تتكرر المعاناة".

وأضاف "تلقينا هدفا مبكرا جدا واستطعنا العودة وأتيحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول لمعادلة النتيجة ولكن لم نستغلها".

وتابع "في الشوط الثاني أيضا كان لنا عدة فرص خطيرة وأبرزها لسواريز ولكنهم سجلوا هدفين في دقيقتين وعادوا في النتيجة".

وشرح فالفيردي "كانوا يضغطون علينا بقوة وتتيح لنا هجمات مرتدة ولم نستغها بالشكل الأمثل، لذلك تلقينا العقاب".

واستمر في حديثه "بعد الهدف الثالث خرج اللاعبين من تركيزهم وحاولنا تصحيح الأمور وإجراء تغييرات للسيطرة على وسط الملعب".

وشدد "كان من المفترض أن نخلق فرص أكثر وأن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى لتسجيل الأهداف، وهدف واحد فقط كان كفيلا ليقودنا إلى نهائي دوري الأبطال".

وأتم تصريحاته "ليفربول لعبوا جيدا وعلينا تهنأتهم على الفوز، أما أنا لا أجد ما أقوله بعد هزيمتنا".

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