فان دايك عن العودة التاريخية أمام برشلونة: شيء لا يصدق.. سر نجاحنا المجازفة

ليفربول حقق المعجزة مجددا وهذه المرة لم تكن في إسطنبول وإنما في أنفيلد. الريدز انتصروا برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي بعد الخسارة ذهابا 3-0.

وفان دايك قال لشبكة "بي إن سبورتس": "ذهبنا إلى النهائي وحققنا المراد، شيء لا يصدق وفوز مستحق، حرمناهم من كل الفرص المتاحة وسجلنا أهدافا رائعة".

وأضاف "قلت بعد مباراة الذهاب إننا نحتاج للحظ بعدما لم يحالفنا في المباراة الأولى، نجحنا في ذلك ووضعنا عليهم الضغط".

وأشار "سر نجاحنا المجازفة، لعبنا بطريقة جماعية. شاكيري قدم ما عليه وأوريجي أيضا حقق المراد، وصنعنا الفارق".

هل خضت تجربة كهذه من قبل؟ أجاب متما "لم يحدث لي من قبل، وبالأخص ضد فريق به خيرة اللاعبين، لم نأخذ الفوز بطريقة مسلمة ولكننا حققناه وأمامنا الآن مباراتين نهائيتين (أمام ولفرهامبتون في الدوري والفائز من أياكس وتوتنام في نصف نهائي الأبطال).















































































إنها إحدى الليالي التي ستُكتب في تاريخ ليالي دوري أبطال أوروبا كثيرا ولن تُحمى من الذاكرة أبدا بعدما صنع ليفربول معجزة جديدة بعد 14 عاما من معجزة أسطنبول.

ومع إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا بدا الأمر مستحيلا على كتيبة المدرب يورجن كلوب.

ولكن صنع ليفربول معجزة جديدة وكتب تاريخا ذهبيا وأسقط ميسي ورفاقه برباعية دون رد.

ليفربول تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وينتظر ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام.

أما برشلونة فقد ودع دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية دون رد.

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