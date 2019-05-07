مورينيو: ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة عنوانها يورجن كلوب

أثنى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بعدما نجح في قيادة فريقه لتحقيق عودة تاريخية أمام برشلونة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول عودة تاريخية أمام برشلونة وفاز برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية، ليتأهل لنهائي البطولة.

وقال مورينيو في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "المستحيل أصبح لا شيء لأن ملعب أنفيلد فعل المستحيل".

وأضاف "هذه الريمونتادا التي شاهدناها جميعا ليس لها سوى اسم واحد فقط وهو يورجن كلوب".

المدرب البرتغالي أوضح "كلوب فعل كل شيء في كرة القدم، هو مدرب يعمل بقلبه وعقله ويعرف كيف يمرر أحساسيه إلى اللاعبين، لذلك شاهدنا الجميع يقدم كل ما لديه في المباراة".

وشرح مورينيو "ليفربول ليس لديهم ما يلعبون من أجله بعدما حقق مانشستر سيتي الفوز على ليستر سيتي واقترب أكثر من حسم لقب الدوري، ولكن مستواهم أمام برشلونة يعكس شخصية كلوب التنافسية وعدم الاستسلام لليأس".

وأشاد به قائلا "بعض المدربين يشتكون ويبكون بسبب الغيابات الإصابات التي تتعرض لها فرقهم، ولكن كلوب لا يفعل ذلك رغم الغيابات الكثيرة في فريقه".

وأتم تصريحاته "لذلك أعتقد أن كلوب حقق المطلوب منه اليوم أمام برشلونة".

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