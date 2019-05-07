روبيرتسون ردا على إصابته من قبل سواريز: من وصل إلى النهائي؟.. آمنا بالعودة

تدخل من قبل لويس سواريز تسبب في إصابته وعدم إكماله اللقاء، لكن ليفربول صنع عودة تاريخية أمام برشلونة وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.. أندي روبيرتسون يتحدث.

ليفربول حقق المعجزة مجددا وهذه المرة لم تكن في إسطنبول وإنما في أنفيلد. الريدز انتصروا برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي بعد الخسارة ذهابا 3-0.

وأندي روبيرتسون علق مع شبكة "بي تي سبورتس" على إصابته من قبل سواريز قائلا: "من وصل إلى النهائي؟ نحن، وهذا ما يهم".

وأضاف "فينالدوم شارك بدلا مني ونجح في تسجيل هدفين، لا أهتم في الوقت الحالي (بالحديث عن إصابته من قبل سواريز)".















































































وواصل الظهير الأسكتلندي حديثه "ياله من فريق، قلت هذا من قبل عدة مرات طوال الموسم. نحن آمنا (بقدرتنا على العودة). الناس كتبوا أننا خرجنا بالفعل، ولكننا آمنا بقدرتنا على العودة إن تمكنا من البداية بشكل جيد".

وأتم "أليسون (الحارس) تصدى لعدة كرات صعبة، سوف نذهب للقاء الأحد (أمام ولفرهامبتون) مليئين بالطاقة. الأمر ليس في أيدينا ولكننا رأينا عدة أشياء غريبة تحدث خاصة هذه الليلة".

إنها إحدى الليالي التي ستُكتب في تاريخ ليالي دوري أبطال أوروبا كثيرا ولن تُحمى من الذاكرة أبدا بعدما صنع ليفربول معجزة جديدة بعد 14 عاما من معجزة أسطنبول.

ومع إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا بدا الأمر مستحيلا على كتيبة المدرب يورجن كلوب.

ولكن صنع ليفربول معجزة جديدة وكتب تاريخا ذهبيا وأسقط ميسي ورفاقه برباعية دون رد.

ليفربول تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وينتظر ملاقاة الفائز من توتنام وأياكس أمستردام.

أما برشلونة فقد ودع دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية دون رد.

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