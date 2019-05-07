#ليلة_الأبطال - مؤتمر بوكيتينو: نتيجة الذهاب تجعل مباراة الإياب ضد أياكس معقدة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 22:29

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

اعترف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام الإنجليزي بصعوبة مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب نتيجة لقاء الذهاب.

وخسر توتنام أمام أياكس بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعبه ووسط جماهيره في لندن.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالتأكيد نتيجة لقاء الذهاب تجعل الأمور أكثر صعوبة غدا".

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وأضاف "لكن التعادل في النتيجة وفرصنا في التأهل لا تزال قائمة".

وأكمل "نعلم جيدا أننا بحاجة إلى تحقيق الفوز وتقديم أفضل أداء لدينا من أجل التأهل".

وأتم تصريحاته "الآن علينا أن نستمتع بالمباراة وأن نثق في قدراتنا".

ويحل توتنام ضيفا على أياكس مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب يوهات كرويف في أمستردام.

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