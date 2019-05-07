تشكيل #ليلة_الأبطال – شاكيري وأوريجي يعوضان صلاح وفيرمينو.. وفان دايك أساسي ضد برشلونة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

اختار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ديفوك أوريجي وجيردان شاكيري لتعويض الغائبين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأمام ليفربول مهمة شبه مستحيلة، وهي عودة ضد برشلونة بعد تقدم الأخير بـ3 أهداف نظيفة في كامب نو.

ويلعب فيرجيل فان دايك أساسيا بشكل طبيعي رغم غيابه عن المران الأخير.

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وجاء التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون

الهجوم: جيردان شاكيري – ساديو ماني – ديفوك أوريجي

البدلاء: سيمون مينيوليه – جيني فاينالدوم – ديان لوفرين – جو جوميز – دانييل ستوريدج – رايان بريوستر – بين وودبرن

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