تشكيل #ليلة_الأبطال – برشلونة يطمح لتأمين طريق النهائي دون مفاجآت

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا دون مفاجآت حقيقية.

برشلونة فاز ذهابا 3-0، ويطمح لتأمين الطريق إلى ملعب واندا متروبوليتانو من خلال لقاء الإياب في آنفيلد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمين لونجليه – سيرجي روبرتو

الوسط: سيرجي بوسكيتس – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش

الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – فيليبي كوتينيو

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