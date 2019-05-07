تشكيل #ليلة_الأبطال – برشلونة يطمح لتأمين طريق النهائي دون مفاجآت
الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 19:41
كتب : FilGoal
أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا دون مفاجآت حقيقية.
برشلونة فاز ذهابا 3-0، ويطمح لتأمين الطريق إلى ملعب واندا متروبوليتانو من خلال لقاء الإياب في آنفيلد.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمين لونجليه – سيرجي روبرتو
الوسط: سيرجي بوسكيتس – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش
الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – فيليبي كوتينيو
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