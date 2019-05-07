تشكيل #ليلة_الأبطال – برشلونة يطمح لتأمين طريق النهائي دون مفاجآت

الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 19:41

كتب : FilGoal

احتفال ميسي بهدفه أمام ليفربول

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا دون مفاجآت حقيقية.

برشلونة فاز ذهابا 3-0، ويطمح لتأمين الطريق إلى ملعب واندا متروبوليتانو من خلال لقاء الإياب في آنفيلد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمين لونجليه – سيرجي روبرتو

الوسط: سيرجي بوسكيتس – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش

الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – فيليبي كوتينيو

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