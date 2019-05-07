ليلة_الأبطال - مؤتمر لوريس: لا نريد التوقف في نصف النهائي

أظهر هوجو لوريس حارس مرمى توتنام رغبة فريقه الكبيرة في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارة ذهاب نصف النهائي أمام أياكس.

وخسر توتنام أمام أياكس بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعبه ووسط جماهيره في لندن.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أياكس يمتلك ميزة رائعة وهي أنهم يلعبون بشكل مباشر على المرمى".

وأضاف "ولكن السبيل الوحيد أمامنا للتأهل هو الفوز غدا ولذلك يجب أن نحضر جيدا للمباراة".

الحارس الفرنسي أكمل "فريقنا بالكامل يحاول التعلم من أخطاء مباراة الذهاب وإيجاد الطرق المناسبة لتحقيق الفوز في العودة".

وأتم تصريحاته "نحن جميعا متحمسون لأن نكون في المباراة النهائية، بالتأكيد لا نرغب أن تنتهي مسيرتنا هنا في نصف النهائي".

ويحل توتنام ضيفا على أياكس مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب يوهات كرويف في أمستردام.

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