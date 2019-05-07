بالفيديو – أوريجي يبدأ رحلة العودة.. ليفربول يهز شباك برشلونة بعد 7 دقائق

هل بدأ ليفربول رحلة عودة تاريخية أمام برشلونة؟ لا نعرف ولكن الحُمر سجلوا هدفا مبكرا جدا أمام البلوجرانا.

ويستضيف ليفربول منافسه برشلونة في ملعب أنفيلد اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا بثلاثية دون رد.

وفي الدقيقة السابعة انطلق جوردان هيندرسون وتوغل داخل منطقة جزاء وبرشلونة وسدد لكن مارك أندري تير شتيجن حارس البلوجرانا تصدى له.

وارتدت الكرة من تير شتيجن إلى ديفوك أوريجي الذي سدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

ويحتاج ليفربول لتسجيل هدفين آخرين لإدراك التعادل أو ثلاثية للتأهل للنهائي للعام الثاني على التوالي.

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