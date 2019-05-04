خاص الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة إيقاف ياسر إبراهيم أمام النجوم

السبت، 04 مايو 2019 - 19:09

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي - بتروجت

هل بالفعل سيفتقد الأهلي لخدمات ياسر إبراهيم أمام النجوم بسبب الإيقاف؟ سؤال يُجيب عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

الأهلي يستعد لمواجهة النجوم يوم الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

مارتين لاسارتي أعلن قائمة الأهلي بتواجد ياسر إبراهيم، قبل أن تخرج تقارير صحفية تُشير لإيقاف اللاعب بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

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وقال عبد الحفيظ: "ياسر إبراهيم متاح بشكل طبيعي للمشاركة أمام النجوم وليس موقوفا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب حصل على بطاقة صفراء أولى أمام سموحة، وأخرى أمام طلائع الجيش، ومن هنا فاللاعب متاح".

وواصل "نمتلك خطابا رسميا من اتحاد الكرة بعدد البطاقات الصفراء لكل لاعب، وياسر إبراهيم حصل على بطاقتين فقط وليس ثلاث".

وحصد الأهلي 64 نقطة من 28 مباراة، نفس عدد نقاط بيراميدز الذي لعب 30 مباراة.

بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل النجوم المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري بـ 25 نقطة من 30 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجوم من هنا

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