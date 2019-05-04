قائمة الأهلي – عودة صلاح محسن وتواجد جيرالدو أمام النجوم

السبت، 04 مايو 2019 - 18:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الجيش

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة النجوم.

قائمة الأهلي شهدت عودة صلاح محسن مهاجم الفريق للقائمة بعد غيابه عن اللقاء السابق.

وتواجد جيرالد ودا كوستا الجناح الأنجولي في القائمة أيضا رغم الإصابة التي تعرض لها أمام طلائع الجيش.

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وجاءت قائمة الأهلي المكونة من 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - هشام محمد - وليد سليمان - صالح جمعة - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي - وليد أزارو - صلاح محسن.

ويلتقي الأهلي مع النجوم مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 للدوري المصري.

اختر تشكيل الأهلي المثالي بين الأسماء السابقة لمباراة النجوم.

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