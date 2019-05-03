خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: لجنة من الكاف تطمئن على جاهزية ملاعب أمم إفريقيا

الجمعة، 03 مايو 2019 - 14:35

كتب : وليد الحسيني

كأس أمم إفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن لجنة من الكاف تزور مصر للاطمئنان على حالة ملاعب أمم إفريقيا.

وقال أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "بعد 19 يوما من الآن، تأتي لجنة من الكاف لمعاينة ملاعب بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "الملاعب ستكون جاهزة تماما في هذا التاريخ، باستثناء استاد القاهرة".

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وأتم "سيكون استاد القاهرة قيد التطوير ولكنه سيكون جاهزا بعدها بفترة قصيرة لتكون كل الملاعب في أتم جاهزيتها وقت البطولة".

وتقام بطولة أمم إفريقيا مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو بمباراة مصر مع زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.

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