ميسي: كان من الأفضل تسجيل الهدف الرابع.. وما يحدث لكوتينيو شيء قبيح

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 23:17

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

على الرغم من الفوز بثلاثية دون رد على حساب ليفربول لكن ليونيل ميسي نجم برشلونة يرى أن فريقه كان في احتياج لهدف رابع وأنه لا يوجد أي شيء حُسم حتى الآن.

وقاد ميسي برشلونة للتغلب على ليفربول اليوم الأربعاء في ملعب كامب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل لا شيء.

وقال ميسي عقب المباراة: "كان من الأفضل أن ننجح في تسجيل هدفا رابعا وحتى الآن لم يتم تحديد أي شيء".

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وواصل "سعداء بالفوز والأداء وهذه نتيجة جيدة لكن لم يُحدد أي شيء حتى الآن".

وعن هدفه المُبهر الذي جاء من ركلة حرة قال: "كان مذهلا بحثت عن الخطأ وكنت محظوظا في النجاح في تسجيل الهدف".

أما عن إشارته للجمهور بعدم إطلاق صافرات الاستهجان قال: "لم يحن الوقت لانتقاد أي شخص نحن متحدون سويا".

وشدد ميسي "الصافرات التي يتعرض لها كوتينيو شيء قبيح".

وعاد ميسي وتحدث عن ليفربول وقال: "سنذهب إلى ملعب صعب وسيتطلب منا الكثير لتحقيق نتيجة جيدة واعتدنا على جعل المنافس يركض ونحن نحصل على الكرة".

وسيحل برشلونة ضيفا على ليفربول الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب أنفيلد.

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